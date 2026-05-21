Роналду опубликовал пост перед матчем, где «Аль-Наср» может завоевать титул

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост перед заключительным матчем сезона в чемпионате Саудовской Аравии, где команда может оформить чемпионство. В последнем матче сезона «Аль-Наср» встретится с «Дамаком». Матч состоится 21 мая, начало – 21:00 мск.

«Одна игра!», — написал Роналду на личной странице в социальной сети X.

На данный момент «Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, записав в свой актив 83 очка. На втором месте находится «Аль-Хиляль», набрав 81 очко.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и пять результативных передач.