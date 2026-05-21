«Порту» не получал официальное предложение от «ПСЖ» по голкиперу Коште — A Bola

«Порту» ещё не получал официальное предложение от «ПСЖ» на покупку вратаря Диогу Кошты, сообщает A Bola.

Кошта снова привлёк внимание ведущих европейских клубов и в последнее время оказался в поле зрения «ПСЖ».

Однако отмечается, что в офисы руководства «Порту» не поступало никаких официальных предложений или обращений ни от французского клуба, ни от других топ-команд, готовых заплатить значительную сумму за трансфер вратаря.

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш намерен сохранить Кошту в составе «драконов», и обозначил, что не отпустит его дешевле чем за € 60 млн, сумму отступных, зафиксированную в последнем продлении контракта. Также на вратаря рассчитывая и главный тренер клуба Франческо Фариоли.

Ранее сообщалось, что в случае подписания Кошты «ПСЖ» может сохранить российского голкипера Матвея Сафонова, а Люка Шевалье может покинуть парижан.

