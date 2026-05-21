«Где он учился, мы преподавали». Слуцкий объяснил драку своего помощника на ТВ-шоу

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал столкновение с участием своего помощника Олега Яровинского в реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. В шестой серии третьего сезона в эфире показали драку Яровинского с рэпером Артемом Качером.

Слуцкий и Яровинский выступают в проекте в одной команде, партнёром Качера по команде является певец Миша Марвин. Конфликт возник после того, как Качер и Марвин заподозрили Слуцкого и Яровинского в нечестной игре при выполнении одного из заданий. Потасовка разгорелась между Качером и Яровинским, тогда как другим участникам пришлось их разнимать. Слуцкий в драке не участвовал — в момент инцидента он стоял в стороне, хотя до этого обменялся с Качером оскорбительными репликами.

«Есть то, что нельзя сглатывать! Не важно, на проекте ты, в жизни ты… Есть то, что сглатывать нельзя. На каком вообще основании он имеет право даже помыслить на эту тему. В мире спорта обвинение в нечестной игре хуже чем обвинение в ************* в обычной жизни. Это максимально подлая и ужасная вещь. Качер? Он пытается быть альфа-самцом на этом проекте. Он решил и нас в том числе подавить. Но где он учился, мы преподавали», — сказал Слуцкий в эфире шоу на ТНТ.

Позже стало известно, что стороны затем помирились: Яровинский и Качер обменялись рукопожатием.