Полузащитник «Барселоны Гави высказался о драке футболистов «Реала» Тчуамени и Вальверде

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о драке полузащитников команды Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

«Я один из тех, кто считает, что в течение сезона на тренировках всегда будут какие-то столкновения с товарищами по команде, потому что так уж устроена конкуренция, и это, конечно, хорошо до определенного момента. Но если дело дошло до драки, то тренер не должен был выпускать его на поле. Если правда, что они подрались, то, на мой взгляд, он совершил ошибку, вызвав Тчуамени и выпустив на поле. Но я действительно не знаю, что произошло», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

7 мая, стало известно о конфликте между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который произошёл во время тренировки и впоследствии перерос в драку в раздевалке. В результате инцидента уругвайский футболист получил рассечение головы и был госпитализирован. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.