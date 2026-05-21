Стали известны лучшие бомбардиры Лиги Европы в сезоне-2025/26

По итогам сезона-2025/26 лучшими бомбардирами Лиги Европы стали нападающий «Ноттингем Форест» Игор Жезус и полузащитник «Лудогорца» Петар Станич, забившие по семь голов.

По шесть голов у Антони из «Бетиса», Родриго Саласара из «Браги» и Керема Актюркоглу из «Фенербахче».

По системе гол+пас лучшим стал Эмилиано Буэндия из «Астон Виллы», набравший 10 очков (4 гола+6 передач).

В финале Лиги Европы-2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.