Буэндия стал лучшим игроком финала Лиги Европы сезона-2025/2026

Аргентинский полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0).
«Провёл классный матч. Очень хорошо действовал между линиями, на протяжении всего матча отдавал качественные передачи и задавал интенсивность атакующей игре. При этом отметился отличным голом и результативной передачей», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
Всего в Лиге Европы — 2025/2026 Буэндия провёл 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
В финале Лиги Европы — 2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.
- 21 мая 2026
-
07:36
-
07:24
-
07:24
-
07:13
-
07:03
-
06:55
-
06:45
-
06:36
-
06:34
-
06:29
-
05:51
-
05:13
-
04:54
-
04:38
-
04:34
-
04:22
-
04:04
-
03:58
-
03:48
-
03:44
-
03:33
-
03:23
-
03:10
-
03:09
-
02:45
-
02:31
-
02:24
-
02:21
-
02:16
-
02:11
-
01:49
-
01:41
-
01:40
-
01:29
-
01:28