Буэндия стал лучшим игроком финала Лиги Европы сезона-2025/2026

Аргентинский полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0).

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Провёл классный матч. Очень хорошо действовал между линиями, на протяжении всего матча отдавал качественные передачи и задавал интенсивность атакующей игре. При этом отметился отличным голом и результативной передачей», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Всего в Лиге Европы — 2025/2026 Буэндия провёл 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

В финале Лиги Европы — 2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.

