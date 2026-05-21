«Есть 6 сильнейших команд АПЛ, а «Ньюкасл» — 7-й». Эмери — после победы «Астон Виллы» в ЛЕ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о конкуренции в английской Премьер-лиге после завоевания титула в Лиге Европы УЕФА. Испанский специалист стал обладателем этого трофея после победы бирмингемцев в решающем матче второго по значимости еврокубка с немецким «Фрайбургом». Встреча завершилась со счётом 3:0.

«АПЛ — самая требовательная лига в мире. Сражаться за места в первой семёрке, пятёрке, четвёрке непросто. Надеюсь, мы сможем находиться рядом с такими клубами, как «Манчестер Сити» и «Арсенал». Поздравляю «канониров» с титулом! АПЛ — большой вызов для нас. Почему? Мы не ставим задачу попасть в первую семёрку по умолчанию. Есть шесть сильнейших команд, а «Ньюкасл» — седьмой. Наша задача — попытаться туда пробиться. Стремимся к стабильности и работаем над этим. Нам нужно удержаться на этом уровне. Оказавшись там, мы получаем путёвку в еврокубки», — приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире. В АПЛ команда Эмери занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 62 очка за тур до окончания сезона.