«Мы войдём в историю». Морган Роджерс — о победе в финале ЛЕ

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс высказался о победе в финальном матче Лиги Европы — 2025/2026 с «Фрайбургом» (3:0).

«Мы так к этому стремились! Знали, что оставалась ещё одна игра, в которой надо максимально выложиться, и справились. Это великий момент для болельщиков и для клуба — мы войдём в историю. Тренер регулярно призывал меня чаще оказываться в штрафной и больше забивать с лёгких позиций. Очень рад, что всё получилось. Сейчас, конечно, чувствую усталость, но это определённо того стоит!» — приводит слова Роджерса TNT Sports.

В финале Лиги Европы — 2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.