«Это невероятно и очень приятно!» Мэтти Кэш — о победе в финале ЛЕ
Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш высказался о победе в финальном матче Лиги Европы — 2025/2026 с «Фрайбургом» (3:0).
Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41' 0:2 Буэндия – 45+3' 0:3 Роджерс – 58'
«Это невероятно и очень приятно! Мы много трудились на пути в финал и сегодня отлично сыграли. Зарабатывали европейский опыт на протяжении нескольких лет, и сегодня в большом финале он нам помог. Болельщики и атмосфера на стадионе были потрясающими. Теперь можем долго и усиленно праздновать», — приводит слова Кэша официальный сайт УЕФА.
В финале Лиги Европы — 2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.
