«Это невероятно и очень приятно!» Мэтти Кэш — о победе в финале ЛЕ

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш высказался о победе в финальном матче Лиги Европы — 2025/2026 с «Фрайбургом» (3:0).

«Это невероятно и очень приятно! Мы много трудились на пути в финал и сегодня отлично сыграли. Зарабатывали европейский опыт на протяжении нескольких лет, и сегодня в большом финале он нам помог. Болельщики и атмосфера на стадионе были потрясающими. Теперь можем долго и усиленно праздновать», — приводит слова Кэша официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги Европы — 2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.