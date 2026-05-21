«Мы полностью контролировали игру». Олли Уоткинс — о финальном матче ЛЕ

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался о победе в финальном матче Лиги Европы-2025/2026 с «Фрайбургом» (3:0).

«Мы полностью контролировали игру и в итоге сломили сопротивление соперника. Я видел много финалов, в которых «стандарты» играли решающую роль. Матч складывался довольно осторожно, но затем мы отлично разыграли «стандарт». Честь и хвала Остину [Макфи, тренеру «Астон Виллы» по стандартным положениям]. Невероятный опыт. Именно о таком и мечтаешь», — приводит слова Уоткинса TNT Sports.

В финале Лиги Европы-2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.