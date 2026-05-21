«Нет, нет, нет». Алонсо отреагировал на вопрос о ситуации в мадридском «Реале»

«Нет, нет, нет». Алонсо отреагировал на вопрос о ситуации в мадридском «Реале»
Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо ответил на вопрос о ситуации в мадридском «Реале». Последним местом работы Алонсо был как раз «Королевский клуб», который он возглавлял с лета 2025 года по январь 2026 года.

«Реал» Мадрид? Нет, нет, нет… Я ничего не могу сказать», — приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Челси» объявил о назначении Алонсо в воскресенье, 17 мая. Испанский специалист приступит к своим обязанностям с 1 июля. Контракт с Алонсо рассчитан на четыре года. В заявлении «синих» подчёркивается, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объём полномочий по сравнению с должностью тренера.

«Челси» круто сработал с Алонсо. Надежда на лучшее будущее — в одном слове заявления клуба

