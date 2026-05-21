Хаби Алонсо высказался о проекте «Челси» после назначения на пост главного тренера

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился мыслями о проекте лондонцев после назначения на эту должность. Контракт с испанским специалистом рассчитан на четыре года.

«Это прекрасный проект. Я в восторге и готов приступить к работе», — приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Челси» объявил о назначении Алонсо в воскресенье, 17 мая. Испанский специалист приступит к своим обязанностям с 1 июля. В заявлении «синих» подчёркивается, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объём полномочий по сравнению с должностью тренера.

