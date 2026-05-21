Неймар получил повреждение перед подготовкой сборной Бразилии к ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар столкнулся с очередными проблемами со здоровьем незадолго до начала подготовки сборной Бразилии к ЧМ-2026. У футболиста диагностировали отек правой икроножной мышцы. Об этом сообщает Ge Globo.

По информации источника, повреждение не считается серьезным, однако игроку потребуется пройти курс лечения и временно ограничить нагрузки. Сейчас 34-летний форвард восстанавливается в тренировочном центре «Сантоса» под наблюдением личного медицинского штаба. Кроме того, состояние Неймара контролируют специалисты Бразильской конфедерации футбола.

Ожидается, что уже к 27 мая нападающий сможет вернуться к полноценной работе и присоединиться к сборной перед стартом мирового первенства.

