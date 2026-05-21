Алонсо высказался об интересе топ-клубов к игрокам «Челси» — Педро, Энцо и Кукурелье

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился мыслями об интересе к многим игрокам лондонцев со стороны топ-клубов Европы.

— Другие крупные клубы хотят ваших игроков: «Барселона» — Жоао Педро, также многие клубы смотрят на Энцо Фернандеса и Кукурелью.

— Мы создадим хорошую команду, — приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Челси» объявил о назначении Алонсо в воскресенье, 17 мая. Контракт с испанским специалистом рассчитан на четыре года. Хаби приступит к своим обязанностям с 1 июля. В заявлении «синих» подчёркивается, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объём полномочий по сравнению с должностью тренера.

