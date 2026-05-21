«Это главный день в моей карьере». Джон Макгинн — о победе в финале ЛЕ

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн высказался о победе в финальном матче Лиги Европы-2025/2026 с «Фрайбургом» (3:0).

«Это главный день в моей карьере. Постараюсь насладиться моментом по максимуму. Прежде я наблюдал за победами своих друзей Энди Робертсона и Джека Грилиша. А теперь настал мой черед. Возможно, эта победа не столь значимая, как у них, но для меня она тоже очень важна. Наслаждаюсь каждой минутой», — приводит слова Макгинна TNT Sports.

В финале Лиги Европы-2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, став шестой английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.