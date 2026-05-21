Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
«Ньюкасл» не намерен расставаться с Вольтемаде после первого сезона в АПЛ — СМИ

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» приняло решение сохранить в составе нападающего Ника Вольтемаде, несмотря на неоднозначный первый сезон игрока в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе уверены, что 24-летний форвард уже адаптировался к требованиям английского футбола и сможет значительно прибавить в следующем чемпионате. Тренерский штаб положительно оценивает работу немца на тренировках, а также считает, что он способен раскрыться в роли игрока под нападающим.

В нынешнем сезоне Вольтемаде провёл 32 матча в АПЛ, отметившись восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Летом 2025 года «Ньюкасл» приобрёл футболиста у «Штутгарта» за € 85 млн плюс бонусы, что стало рекордным трансфером в истории английского клуба.

Приложение для Android