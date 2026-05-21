Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

К Боуэну проявляют интерес сразу несколько топ-клубов АПЛ — The Guardian

Полузащитник и капитан «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн привлёк внимание ряда ведущих клубов английской Премьер-лиги. Возможность подписания 29-летнего игрока рассматривают «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, в случае вылета из Премьер-лиги лондонскому клубу, вероятно, придётся рассмотреть продажу нескольких ведущих игроков, чтобы улучшить финансовую ситуацию, в том числе речь идёт и о капитане команды.

Боуэн выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. В текущем сезоне хавбек остаётся одним из лидеров команды: в его активе восемь забитых мячей и 10 результативных передач.

