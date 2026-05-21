«Астон Вилла» — чемпион ЛЕ, Дорофеев помог «Вегасу» одолеть «Колорадо». Главное к утру
«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери впервые в истории выиграла Лигу Европы, разгромив в финале «Фрайбург», шайба российского форварда Павла Дорофеева помогла «Вегас Голден Найтс» с победы стартовать в серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Сан-Антонио Спёрс» во втором матче полуфинала плей-офф НБА и сравняла счёт в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Астон Вилла» Унаи Эмери выиграла Лигу Европы, разгромив в финале «Фрайбург».
- Гол Дорофеева помог «Вегасу» с победы стартовать в серии с «Колорадо». Ничушкин забил.
- «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» во втором матче полуфинала. У Вембаньямы — дабл-дабл.
- «Акрон» победил «Ротор» в первом переходном матче РПЛ, Беншимол сделал дубль.
- ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и повёл в серии 1/2 финала Единой лиги со счётом 3-1.
- «ПСЖ» намерен приобрести голкипера «Порту» — источник.
- «Локо» одержал победу над МХК «Спартак» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Харламова.
- Итоги голосования по символическим пятёркам новичков НБА без россиянина Егора Дёмина.
- Сборная США одержала волевую победу над Германией на ЧМ-2026 по хоккею.
- Сборная Египта назвала 27 игроков, 26 из которых поедут на чемпионат мира — 2026.
- НБА объявила символические сборные новичков сезона-2025/2026. Дёмин остался вне списков.
- Фермин Лопес объявил, что пропустит ЧМ-2026 из-за травмы. В сборной Испании ответили.
- Матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги завершился массовой дракой.
- Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве.
- Сборная Швеции разгромила Словению со счётом 6:0 на ЧМ-2026.
Материалы по теме
Комментарии