«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» следят за ситуацией вокруг Бремера из «Ювентуса» — СМИ

Защитник «Ювентуса» Бремер оказался в сфере интересов сразу двух клубов английской Премьер-лиги. Внимание к 29-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, бразильский защитник может пересмотреть своё будущее в туринском клубе, если команда не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Несмотря на действующий контракт до 2029 года, вероятность трансфера летом остаётся высокой.

Ранее «Ювентус» оценивал Бремера примерно в € 70 млн, однако теперь клуб готов рассмотреть предложения на более выгодных для покупателей условиях.