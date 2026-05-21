Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» следят за ситуацией вокруг Бремера из «Ювентуса» — СМИ

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» следят за ситуацией вокруг Бремера из «Ювентуса» — СМИ
Комментарии

Защитник «Ювентуса» Бремер оказался в сфере интересов сразу двух клубов английской Премьер-лиги. Внимание к 29-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, бразильский защитник может пересмотреть своё будущее в туринском клубе, если команда не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Несмотря на действующий контракт до 2029 года, вероятность трансфера летом остаётся высокой.

Ранее «Ювентус» оценивал Бремера примерно в € 70 млн, однако теперь клуб готов рассмотреть предложения на более выгодных для покупателей условиях.

Материалы по теме
Топ-события четверга: битва «Ак Барса» и «Локо», «золотой» матч Роналду и плей-офф НБА
Топ-события четверга: битва «Ак Барса» и «Локо», «золотой» матч Роналду и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android