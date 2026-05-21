«Внутри — пустота». Василенко раскрыл свои первые эмоции после возвращения «Факела» в РПЛ

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал о своих эмоциях после возвращения в воронежский клуб.

«За всё время решения задач это был самый тяжёлый сезон. Я это так ощутил. Год забрал очень много энергии. Помимо тренировок, приходилось отдавать её и в человеческих коммуникациях, когда нужно было поговорить с игроками один на один или в группе, кого-то понять, направить. Плюс взаимодействие с тренерским штабом, медицинским. Когда весной нас немного повело в плане результата, особенно сложно было управлять эмоциями. Я старался, но, признаться, последние недели две до финиша сезона был реально выхолощен. Я очень обрадовался, когда мы решили задачу на домашнем стадионе, но чувства были двоякие. Внутри — пустота. Просто хотелось к семье», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Российский специалист работал во главе «Факела» с 2020 по 2022 год. Возвращение в воронежский клуб состоялось 1 октября 2025 года.