Василенко: к возвращению России в еврокубки мы должны быть ещё более готовыми, чем раньше

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о современных требованиях футбола и необходимости повышать интенсивность игры в российском чемпионате перед возможным возвращением клубов на международную арену.

«Тяжело в учении, легко в бою — фраза классическая, но к футболу подходит идеально. Футбол очень динамичный вид спорта, а для нашей философии игры функциональная подготовка особенно важна. Даже финалисты Лиги чемпионов, игроки «ПСЖ» Дембеле и Хвича говорят: «У нас такие требования: если ты не будешь бегать, прессинговать — сядешь на скамейку». Футбол так развивается. И у нас, в России, такая же история, что в Первой лиге, что в РПЛ. Неважно, семь у тебя легионеров или 20 русских парней, всё это нужно выполнять. Одно дело — решить свои задачи в чемпионате России и другое — проецировать на себя тенденции мирового футбола. Когда нас допустят до еврокубков — а я верю, что это скоро случится, — мы должны быть ещё более готовыми и мотивированными, чем раньше. Если повсеместно будем повышать интенсивность игры и требования к себе, мастерство футболистов будет только расти», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.