Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Олег Василенко рассказал о «фартовом» рисунке сына, который брал с собой на игры «Факела»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился историей про «фартовый» рисунок своего сына, который брал с собой на игры команды.

«Самые главные болельщики в моей жизни — это родители, жена и дети. Когда я вернулся домой после сборов, перед возобновлением чемпионата, младший сын подарил мне эту открытку. Я её забрал с собой — для меня такие вещи очень важны. Этот рисунок всегда был со мной. Сын очень ждал нашего выхода в Премьер-Лигу.

Он мне ещё один рисунок нарисовал: схему розыгрыша штрафного на фоне эмблемы «Факела». С точки зрения тактики там всё очень логично изображено: кому куда бежать, откуда подавать. Идея интересная — можно докрутить на практике. Но самое приятное — посыл, что сын додумался до такого. Этот рисунок я в тренерской комнате повесил.

Матч со «СКА-Хабаровск» они смотрели с мамой и очень нам сопереживали. Когда играли с «Волгой», супруга была на работе — сын следил за трансляцией и отправлял ей текстовые сообщения о развитии событий», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Рисунок сына Олега Василенко

Фото: Пресс-служба «Факела»

