Василенко: в выходе «Факела» в Премьер-Лигу есть и заслуга Шалимова

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал, в каком состоянии была команда, когда он её возглавил.

— Традиционный вопрос: в каком состоянии нашли коллектив?
— В хорошем. У каждого тренера есть свой взгляд и свои изюминки, которые он хочет внести в тренировочный процесс. Это нормальное явление. Ни один специалист не похож друг на друга. Мы тоже начали выстраивать игру в том ключе, в котором видим. Но я и на первой пресс-конференции, и сейчас, после завершения чемпионата, поблагодарил Игоря Михайловича [Шалимова] за проделанную с командой работу и набранные очки. Безусловно, в выходе «Факела» в Премьер-Лигу есть и его заслуга, — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

