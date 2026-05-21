Эдуард Мор выразил надежду, что Станислав Агкацев летом перейдёт в более сильный клуб

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

«После ухода Сафонова Агкацев стал основным вратарём «Краснодара» и за это время сделал огромный шаг вперёд. Я очень удивлюсь, если нынешним летом или после окончания следующего сезона Агкацев не уйдёт в очень сильную команду и не выстрелит там», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Агкацев принял участие в 36 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и в 15 играх оставил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.