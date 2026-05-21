Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери рассказал, какие требования выставил для игроков «Астон Виллы», чтобы победить в ЛЕ

Эмери рассказал, какие требования выставил для игроков «Астон Виллы», чтобы победить в ЛЕ
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, поделившись информацией о своих требованиях к игрокам в преддверии турнира. Напомним, бирмингемский клуб стал обладателем этого трофея после победы в решающем матче второго по значимости еврокубка с немецким «Фрайбургом». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Это значимое достижение. Европа дала нам многое, и лично для меня выступления в еврокубках всегда важны, особенно в Лиге Европы. Я признателен клубам, в которых работал, за пройденный путь и поддержку — в «Валенсии», «Севилье», «Вильярреале» и здесь, в «Вилле». Благодарю владельцев и игроков. То, с каким настроем мы подошли к турниру, имело решающее значение: в этом сезоне мы отнеслись к соревнованию серьёзно и выкладывались по максимуму. Игроки показали желание победить — я просил у них этого желания и требовал серьёзного отношения, чтобы каждый на поле мог быть лидером, и они справились», — приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире.

Материалы по теме
«Есть 6 сильнейших команд АПЛ, а «Ньюкасл» — 7-й». Эмери — после победы «Астон Виллы» в ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android