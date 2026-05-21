Эмери рассказал, какие требования выставил для игроков «Астон Виллы», чтобы победить в ЛЕ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, поделившись информацией о своих требованиях к игрокам в преддверии турнира. Напомним, бирмингемский клуб стал обладателем этого трофея после победы в решающем матче второго по значимости еврокубка с немецким «Фрайбургом». Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Это значимое достижение. Европа дала нам многое, и лично для меня выступления в еврокубках всегда важны, особенно в Лиге Европы. Я признателен клубам, в которых работал, за пройденный путь и поддержку — в «Валенсии», «Севилье», «Вильярреале» и здесь, в «Вилле». Благодарю владельцев и игроков. То, с каким настроем мы подошли к турниру, имело решающее значение: в этом сезоне мы отнеслись к соревнованию серьёзно и выкладывались по максимуму. Игроки показали желание победить — я просил у них этого желания и требовал серьёзного отношения, чтобы каждый на поле мог быть лидером, и они справились», — приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире.