«Этот опыт должен пойти нам на пользу». Тренер «Фрайбурга» — о поражении в финале ЛЕ
Главный тренер немецкого «Фрайбурга» Юлиан Шустер высказался о поражении в финале Лиги Европы от английской «Астон Виллы». «Фрайбург» проиграл со счётом 0:3. В составе «Астон Виллы» отличились Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс.
Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41' 0:2 Буэндия – 45+3' 0:3 Роджерс – 58'
«Даже при счёте 0:2 ещё можно было спастись. Мы верили, что можем изменить ходы игры. Но «Астон Вилла» сыграла очень профессионально и не оставила нам ни единого шанса. Против такой команды надо показывать идеальную игру. Конечно, мы очень опечалены, но этот опыт должен пойти нам на пользу и помочь вернуться сюда. Мы знаем, на что способны. Мы станем сильнее», — приводит слова Шустера официальный сайт УЕФА.
