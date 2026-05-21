«Этот опыт должен пойти нам на пользу». Тренер «Фрайбурга» — о поражении в финале ЛЕ

Главный тренер немецкого «Фрайбурга» Юлиан Шустер высказался о поражении в финале Лиги Европы от английской «Астон Виллы». «Фрайбург» проиграл со счётом 0:3. В составе «Астон Виллы» отличились Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс.

«Даже при счёте 0:2 ещё можно было спастись. Мы верили, что можем изменить ходы игры. Но «Астон Вилла» сыграла очень профессионально и не оставила нам ни единого шанса. Против такой команды надо показывать идеальную игру. Конечно, мы очень опечалены, но этот опыт должен пойти нам на пользу и помочь вернуться сюда. Мы знаем, на что способны. Мы станем сильнее», — приводит слова Шустера официальный сайт УЕФА.