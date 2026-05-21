Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Болельщики «Краснодара» выкупили все выделенные билеты на Суперфинал Кубка России

Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что болельщики чёрно-зелёных выкупили все доступные билеты на Суперфинал Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск.

Напомним, в финале Пути РПЛ «Краснодар» обыграл московское «Динамо», в то время как «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в финале Пути регионов.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлом году армейцы победили в Суперфинале «Ростов». Самые титулованные клубы по числу побед в турнире — «Локомотив» и ЦСКА. Железнодорожники и красно-синие выигрывали Кубок России по девять раз.

