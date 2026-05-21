Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Данило высказался о составе сборной Бразилии перед ЧМ-2026

34-летний защитник сборной Бразилии Данило высказался о составе национальной команды. На чемпионате мира 2026 года Бразилия сыграет в группе С с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.

«Я вижу нынешнюю ситуацию в нашей национальной команде как отражение бразильского народа. Они страдали, часто восставали из пепла и проявляли огромную стойкость. Они продолжают идти вперёд, борются, смеются, плачут, но в конце концов они празднуют — празднуют жизнь и всё, чего они достигли, — и это стало для меня источником мотивации.

У нас очень молодая команда, и подавляющее большинство наших игроков выступают в Европе, где они выработали сильный и высокопрофессиональный подход. Думаю, что мы, более опытные игроки, можем внести свой вклад, проявив готовность к упорному труду и самопожертвованию, и помочь окружающим понять, что трудные моменты приходят и уходят», — приводит слова Данило официальный сайт ФИФА.

