РФС отметил рост посещаемости матчей Кубка России

В сезоне-2025/2026 матчи Фонбет Кубка России посетили 1 263 719 зрителей. Это рекордный показатель в истории турнира даже без учёта предстоящего Суперфинала в «Лужниках». Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что, по сравнению с прошлым сезоном, кубковые матчи собрали почти на 40 тыс. человек больше. За 10 лет общая аудитория турнира выросла в 3,7 раза – в сезоне-2016/2017 на матчах побывали 335 515 болельщиков. С момента перехода Кубка России на новый формат, его посещаемость неизменно растёт.

Общая посещаемость матчей Кубка России за последние 10 сезонов:

2025/2026 — 1 263 719 человек (без учёта Суперфинала);

2024/2025 — 1 225 121 человек;

2023/2024 — 1 137 024 человек;

2022/2023 — 902 158 человек;

2021/2022 — 245 378 человек;

2020/2021 — 212 076 человек;

2019/2020 — 392 263 человек;

2018/2019 — 521 058 человек;

2017/2018 — 326 901 человек;

2016/2017 — 335 515 человек.