Морган Роджерс — самый молодой англичанин, забивавший в финале еврокубка с 2001 года

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс стал самым молодым англичанином, забивавшим гол в финале еврокубкового соревнования с 2001 года, сообщает Opta в социальной сети X. Хавбеку бирмингемцев, который отличился в решающем матче Лиги Европы с «Фрайбургом», 23 года и 298 дней.

В 2001-м полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард отличился в финале Кубка УЕФА с «Алавесом». На тот момент Джеррарду было 20 лет и 351 день.

Напомним, «Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. В прошлом сезоне победителем турнира был «Тоттенхэм», который в финале состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.