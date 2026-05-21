Морган Роджерс — самый молодой англичанин, забивавший в финале еврокубка с 2001 года
Поделиться
Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс стал самым молодым англичанином, забивавшим гол в финале еврокубкового соревнования с 2001 года, сообщает Opta в социальной сети X. Хавбеку бирмингемцев, который отличился в решающем матче Лиги Европы с «Фрайбургом», 23 года и 298 дней.
Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41' 0:2 Буэндия – 45+3' 0:3 Роджерс – 58'
В 2001-м полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард отличился в финале Кубка УЕФА с «Алавесом». На тот момент Джеррарду было 20 лет и 351 день.
Напомним, «Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. В прошлом сезоне победителем турнира был «Тоттенхэм», который в финале состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2026
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
10:26
-
10:12
-
09:55
-
09:53
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:27
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
08:51
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:22
-
08:11
-
08:00
-
07:50
-
07:36
-
07:24
-
07:24
-
07:13
-
07:03
-
06:55
-
06:45
-
06:36
-
06:34
-
06:29
-
05:51
-
05:13
-
04:54