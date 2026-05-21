Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Морган Роджерс — самый молодой англичанин, забивавший в финале еврокубка с 2001 года

Морган Роджерс — самый молодой англичанин, забивавший в финале еврокубка с 2001 года
Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс стал самым молодым англичанином, забивавшим гол в финале еврокубкового соревнования с 2001 года, сообщает Opta в социальной сети X. Хавбеку бирмингемцев, который отличился в решающем матче Лиги Европы с «Фрайбургом», 23 года и 298 дней.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

В 2001-м полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард отличился в финале Кубка УЕФА с «Алавесом». На тот момент Джеррарду было 20 лет и 351 день.

Напомним, «Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. В прошлом сезоне победителем турнира был «Тоттенхэм», который в финале состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео
