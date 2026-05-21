Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Санчес поделился эмоциями от победы «Челси» в дерби с «Тоттенхэмом»

Роберт Санчес поделился эмоциями от победы «Челси» в дерби с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Голкипер «Челси» Роберт Санчес высказался о победе в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 18'     2:0 Сантос – 67'     2:1 Ришарлисон – 74'    

«У нас было всего 48 часов на подготовку к игре, поэтому было сложно, особенно после такого финала, когда у нас был шанс выиграть трофей. Но нам нужно было изменить свой настрой и снова выложиться, потому что мы знали, что если наберём три очка, то в выходные у нас всё ещё будет шанс выйти в еврокубки. Так мы и сделали, хорошо тренировались, и ребята вышли и показали себя.

Мы знали, что «Тоттенхэм» приедет с огромной энергией. Очевидно, они борются за выживание, поэтому нам нужно было постараться соответствовать их энергии на протяжении всех 90 минут. Думаю, ребята справились. Они сохраняли хладнокровие под давлением, когда это было необходимо, и мы использовали свои шансы. Конечно, после пропущенного гола всё немного изменилось, они получили небольшой заряд энергии, однако мы хорошо с этим справились и одержали победу.

Это большое дерби, это была последняя домашняя игра сезона, поэтому я очень рад, что мы одержали победу для болельщиков и для себя. Мы хотели подарить им победу», — приводит слова Санчеса официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
Судьба «Тоттенхэма» в АПЛ решится в последнем туре! В дерби с «Челси» помешал судья?
Судьба «Тоттенхэма» в АПЛ решится в последнем туре! В дерби с «Челси» помешал судья?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android