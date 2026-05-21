Главная Футбол Новости

«Чтобы не повторилась история Захаряна». Орлов дал совет Батракову по трансферу в Европу

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов дал совет полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову по переезду в Европу.

— Я так понимаю, что есть трансферы в РПЛ, о которых мы не знаем. Например, про Батракова говорят, что он уже попрощался с «Локомотивом». Куда? В ЦСКА?
— Да нет… Он только в Европу поедет. Не надо ему [в ЦСКА]. Но я бы на его месте ещё год поиграл в «Локомотиве». Ему обрасти мышцами надо, чтобы у него не получилась история Захаряна. И вот Аршавин поехал [в лондонский «Арсенал»], уже засветившись в Европе, и Матвей Сафонов тоже. И это правильно! Миранчук поехал чуть раньше и сидел в запасе…

Батракову надо окрепнуть. По пониманию игры [хорош], удар у него поставлен, он лидер. Но ему нужно больше сил физических, — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Все новости RSS

