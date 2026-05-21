Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Мх Евсеев прокомментировал победу в первом переходном матче с «Уралом»

Тренер «Динамо» Мх Евсеев прокомментировал победу в первом переходном матче с «Уралом»
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о победе в первом VK Видео переходном матче с екатеринбургским «Уралом» (1:0).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Миро – 5'    

«Равная игра, наверное, особо моментов не было, но это стыки, поэтому ответственность велика. Где-то нервозность, где-то другие факты. Нам удалось забить мяч, сопернику не удалось. В этом матче мы выиграли, но вторая игра впереди, ещё ничего не решено, будет так же сложно, так же нужно будет терпеть и играть на победу. Равные шансы у каждой из команд.

Момент с голом? Я вообще не видел этого момента. VAR есть, есть судьи, они, наверное, принимают решение», — приводит слова Евсеева ТАСС.

Материалы по теме
Судейский скандал в первом же стыке за РПЛ! «Урал» приговорил гол-фантом Махачкалы. Видео
Судейский скандал в первом же стыке за РПЛ! «Урал» приговорил гол-фантом Махачкалы. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android