Тренер «Динамо» Мх Евсеев прокомментировал победу в первом переходном матче с «Уралом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о победе в первом VK Видео переходном матче с екатеринбургским «Уралом» (1:0).

«Равная игра, наверное, особо моментов не было, но это стыки, поэтому ответственность велика. Где-то нервозность, где-то другие факты. Нам удалось забить мяч, сопернику не удалось. В этом матче мы выиграли, но вторая игра впереди, ещё ничего не решено, будет так же сложно, так же нужно будет терпеть и играть на победу. Равные шансы у каждой из команд.

Момент с голом? Я вообще не видел этого момента. VAR есть, есть судьи, они, наверное, принимают решение», — приводит слова Евсеева ТАСС.