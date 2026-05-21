Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
«Это наш колхоз». Селихов — о засчитанном голе «Динамо» Мх в стыковом матче с «Уралом»

Голкипер «Урала» Александр Селихов высказался о засчитанном голе махачкалинского «Динамо» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ. Прошедшая в Екатеринбурге накануне встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Миро – 5'    

— По поводу гола — я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол.

— А как вам показалось в моменте: мяч пересёк линию ворот или нет?
— Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один — это наш колхоз, — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

Ответная игра между командами пройдёт 23 мая.

