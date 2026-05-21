Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов прокомментировал невызов Соболева в сборную России на ближайший сбор

Орлов прокомментировал невызов Соболева в сборную России на ближайший сбор
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на невызов в сборную России нападающего «Зенита» Александра Соболева. Форвард был включён в расширенный список сборной России, но не попал в окончательную заявку.

«Почему Соболева не включил Карпин в сборную? Это вкус Карпина. Он — главный тренер. Он и определяет. И никуда от этого не деться», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В прошедшем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 28 встреч в чемпионате России, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи. По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками.

Материалы по теме
Орлов — о чемпионстве «Зенита»: нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android