Орлов прокомментировал невызов Соболева в сборную России на ближайший сбор

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на невызов в сборную России нападающего «Зенита» Александра Соболева. Форвард был включён в расширенный список сборной России, но не попал в окончательную заявку.

«Почему Соболева не включил Карпин в сборную? Это вкус Карпина. Он — главный тренер. Он и определяет. И никуда от этого не деться», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В прошедшем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 28 встреч в чемпионате России, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи. По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками.