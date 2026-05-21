В агентстве Аморима отреагировали на информацию о возможном назначении тренера в «Бенфику»

В представляющем интересы бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга» Рубена Аморима агентстве AS1 отреагировали на информацию о возможном назначении специалиста в лиссабонскую «Бенфику».

«Рубен давно принял решение развивать свою карьеру за границей. Поэтому он не встречался ни с одним португальским клубом и не обсуждал условия работы, зарплату, формирование состава или что-либо ещё. Всё остальное — чистая спекуляция, которая просто не соответствует действительности», — приводит слова неназванного представителя агентства журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Аморим покинул «Манчестер Юнайтед» в январе этого года. С тех пор португалец остаётся без работы.