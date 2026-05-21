Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В агентстве Аморима отреагировали на информацию о возможном назначении тренера в «Бенфику»

В агентстве Аморима отреагировали на информацию о возможном назначении тренера в «Бенфику»
Комментарии

В представляющем интересы бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга» Рубена Аморима агентстве AS1 отреагировали на информацию о возможном назначении специалиста в лиссабонскую «Бенфику».

«Рубен давно принял решение развивать свою карьеру за границей. Поэтому он не встречался ни с одним португальским клубом и не обсуждал условия работы, зарплату, формирование состава или что-либо ещё. Всё остальное — чистая спекуляция, которая просто не соответствует действительности», — приводит слова неназванного представителя агентства журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Аморим покинул «Манчестер Юнайтед» в январе этого года. С тех пор португалец остаётся без работы.

Материалы по теме
AS: Аморим — главный кандидат на замену Моуринью, близкого к возвращению в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android