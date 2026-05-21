34-летний Данило прокомментировал попадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Данило высказался о попадании в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Бразилия сыграет в группе С с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.

«Я искренне верю в пользу рутины и хороших привычек. То, чего я достиг сегодня, — результат многолетней упорной работы. Признание меня радует, но оно также влечёт за собой большую ответственность. Я полностью сосредоточен на создании необходимых условий для того, чтобы мы смогли написать потрясающую новую главу в истории Бразилии на чемпионатах мира», — приводит слова Данило официальный сайт ФИФА.