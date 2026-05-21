Орлов — о чемпионстве «Зенита»: нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что сейчас нет смысла сильно хвалить «Зенит», ведь невозможно объективно оценить уровень команды на фоне соперников из Европы.

«Вы знаете… Чемпионство «Зенита» — это хорошо. Мы — лучшие среди своих. Но по-настоящему можно будет оценить мастерство футболистов только тогда, когда мы будем играть с европейскими командами. А сейчас, может быть, нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты. Всё-таки это победа в России, а Россия — не самая лучшая футбольная держава. Я хочу, чтобы мы снизили вот эту тональность», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).