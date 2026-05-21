Главная Футбол Новости

LEGO показал процесс съёмки ролика к ЧМ с участием Роналду, Месси, Мбаппе и Винисиуса

Комментарии

Корпорация LEGO Group показала закадровую часть съёмки видеоролика к чемпионату мира 2026 года с участием футболистов Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Ранее бренд выпустил рекламу своих наборов к ЧМ-2026. Участвующие игроки попытались установить свои мини-фигурки на трофей предстоящего турнира.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен. Чемпионат мира — 2022 прошёл в Катаре в ноябре-декабре.

