Василенко: невероятная футбольная атмосфера — визитная карточка Воронежа и «Факела»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о воронежских футбольных болельщиках.

«В каждом городе зрители привносят в футбол свой антураж и колорит, но воронежские болельщики — это какая-то особенная история. Увидев полный гостевой сектор на первом же выезде в Краснодар, я был просто поражён. А когда на первой домашней игре весь стадион запел «Туман», мурашки по коже пошли. Невероятная футбольная атмосфера — визитная карточка Воронежа и «Факела».

Новый стадион «Факел» построен в английской стилистике. Он сжат. А стадион на Студенческой действительно легендарный. Через него прошло много поколений не только игроков, но и болельщиков. Люди, которые ходили на этот стадион детьми, впоследствии приводили на трибуны своих детей и даже внуков. Это стадион с традициями. В этом и была его особенность. Проникаясь этой аурой, футболисты понимали, что здесь просто нельзя играть плохо. Поэтому всем гостям «Факела» там было особенно сложно», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.