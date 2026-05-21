Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Барселоны» Рафинья назвал своего любимого соперника

Нападающий «Барселоны» Рафинья назвал своего любимого соперника
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья назвал своего любимого соперника в футболе. За сине-гранатовых бразилец выступает с 2022-го. Прежде он играл за «Лидс», «Ренн», лиссабонский «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш».

«Мадридский «Реал» — мой любимый соперник», — приводит слова Рафиньи The Touchline в социальной сети X.

Рафинье 29 лет, в составе «Барселоны» он трижды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2025/2026 бразильский вингер провёл 33 матча на клубном уровне, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рафиньи в € 80 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о драке футболистов «Реала» Тчуамени и Вальверде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android