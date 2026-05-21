Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья назвал своего любимого соперника в футболе. За сине-гранатовых бразилец выступает с 2022-го. Прежде он играл за «Лидс», «Ренн», лиссабонский «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш».

«Мадридский «Реал» — мой любимый соперник», — приводит слова Рафиньи The Touchline в социальной сети X.

Рафинье 29 лет, в составе «Барселоны» он трижды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2025/2026 бразильский вингер провёл 33 матча на клубном уровне, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рафиньи в € 80 млн.