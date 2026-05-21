Валерий Газзаев: нужно оставлять Гусева в «Динамо» — здесь двух мнений быть не может

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о тренерском вопросе в московском «Динамо».

«Я бы хотел видеть отечественного тренера в «Динамо». Мы должны развивать наш футбол, и сейчас для этого хорошая возможность. Надо перестать думать, что заграница нам может, а начать доверять своим специалистам. Это правильное развитие футбола. Моё предпочтение на стороне Гусева. Здесь даже двух мнений быть не может. Насколько я знаю, со Шварцем «Герта» вылетела из Бундеслиги и он неудачно работал в Америке. Я считаю, что нужно оставлять Гусева. Он показал себя профессиональным тренером в стрессовых ситуациях. Не знаю, каким будет решение руководства, но я считаю, что должен быть российский специалист», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.