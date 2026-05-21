Валерий Газзаев предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ

Российский специалист Валерий Газзаев высказал предложение ввести лимит на иностранных тренеров в чемпионате страны.

«Сейчас опять говорят про легионеров. У нас говорят про лимит на легионеров среди игроков. А почему не сделать лимит на иностранных тренеров? Давайте сделаем такой лимит. Шварц везде и всё проиграл, а СМИ пишут, что он будет в «Динамо». Надо давать возможность своим молодым специалистам, иначе они не будут прогрессировать», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что немецкий тренер Сандро Шварц близок к возвращению в московское «Динамо».