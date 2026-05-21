37-летний Даниэль Парехо покинет «Вильярреал» после завершения сезона

Испанский «Вильярреал» на официальном сайте объявил об уходе 37-летнего полузащитника Даниэля Парехо после завершения сезона.

«Вильярреал» и Дани Парехо расстаются после шести сезонов, полных успехов. Полузащитник, родившийся в Мадриде, завершает блестящий период, в котором он оставил свой след и стал легендой клуба, проведя 269 матчей и забив в общей сложности 16 голов в жёлтой футболке.

В составе «Вильярреала» он выиграл Лигу Европы У(2021), дошёл до полуфинала Лиги чемпионов (2022) и трижды обеспечивал квалификацию в главный европейский турнир», — написано в сообщении клуба.

«Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 69 очков за 37 матчей.