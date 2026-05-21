Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов — об РПЛ: в этом сезоне больше болел за «Зенит»

Станислав Черчесов — об РПЛ: в этом сезоне больше болел за «Зенит»
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов признался, что в этом сезоне Мир РПЛ поддерживал санкт-петербургский «Зенит» в чемпионской гонке. Сине-бело-голубые в итоге выиграли Российскую Премьер-Лигу, опередив ставший вторым «Краснодар» на два очка.

— Вы удивлены развязке чемпионата, где «Краснодар» упустил первое место, а «Зенит» воспользовался шансом?
— Что такое «упустил»? Очки планировать невозможно. Едешь играть против московского «Динамо» — команды с именем и сильными игроками. «Краснодар» же не уступил команде, которая вылетает, а проиграл «Динамо». У них была возможность победить, но случилось так, это футбол. Надо отдать должно «Краснодару», который несколько лет находится на высоком уровне. Впереди у них ещё и возможность выиграть Кубок России. И, к слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за «Зенит».

— Почему?
— Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно. Всегда заряжать на первое место — непростое дело, поэтому отдавал симпатии «Зениту». Семака с чемпионством уже поздравил лично, — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Осинькин и Черчесов подвели итоги матча «Сочи» и «Ахмата» на совместной пресс-конференции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android