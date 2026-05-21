Василенко: «Факел» до сих пор играет в то, что мы придумали ещё в 2020 году

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о философии игры воронежской команды.

«Приходя в команду, ты должен реально оценивать подбор футболистов и понимать клубную философию игры. А структуру с тремя центральными защитниками в «Факеле» ввели именно мы.

2020 год мы начинали с четырьмя защитниками, а после того как Кирилл Николаевич [Котов] пригласил Пейчиновича, мы единогласно приняли решение играть в три защитника. Я считаю, если у тебя есть три сильных защитника, они не должны сидеть на лавке. Поэтому мы начали продвигать и совершенствовать эту модель. И так получилось, что «Факел» до сих пор играет в то, что мы тогда придумали. Поэтому и сейчас проблем не возникло. Игроки в команде были подобраны именно под эту систему. Ни смысла, ни времени что-то менять не было. Нам нужно было отталкиваться от того, что футболисты могут. Осенью и зимой на сборах мы пробовали некоторые трансформации внутри схемы, но глобально ничего не ломали», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.