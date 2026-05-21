Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Урал» обратится в КДК из-за спорного гола «Динамо» Мх в переходном матче

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб обратится в КДК РФС из-за гола махачкалинского «Динамо» в первом VK Видео переходном матче. «Динамо» одержал победу на выезде со счётом 1:0. Единственный гол забил Миро на пятой минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Миро – 5'    

«Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересёк линию ворот. Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат», — приводит слова Иванова ТАСС.

