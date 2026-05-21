Валерий Газзаев поддержал кандидатуру Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о Дмитрии Игдисамове, который руководил армейцами в заключительной части сезона-2025/2026 после отставки Фабио Челестини.

«Моя позиция всегда была за то, чтобы в национальном чемпионате работали российские специалисты. Особенно сейчас, в условиях изоляции. Есть много хороших российских специалистов. Что касается Игдисамова, сложно сказать, как он проведёт сезон. Он оставил приятное впечатление по отрезку в конце сезона. Сложно сказать, какое решение примет руководство. Я в любом случае за то, чтобы был российский специалист», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.