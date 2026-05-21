Олег Василенко высказался о вылете «Черноморца» из Первой лиги

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о вылете «Черноморца» из Лиги Pari (Первой лиги) по итогам сезона-2025/2026. Новороссийский клуб занял 16-е место по итогам первенства.

— А теперь «Черноморец» — во Второй лиге. Печально?

— Новороссийск — славный город, прекрасные болельщики. В клубе работали замечательные люди. Работники порта приходили к нам на игры, а мы — к ним на экскурсию. Всё это создаёт какую-то особую ауру. Конечно, жалко, что так с «Черноморцем» произошло. Немного не хватило им, чтобы удержаться в Первой лиге, — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.