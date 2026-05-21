Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это подтолкнуло меня к ЧМ-2026». Игрок сборной США Ричардс — о травме перед ЧМ в Катаре

«Это подтолкнуло меня к ЧМ-2026». Игрок сборной США Ричардс — о травме перед ЧМ в Катаре
Комментарии

Защитник сборной США Крис Ричардс высказался о предстоящем домашнем чемпионате мира 2026 года.

— Очевидно, что пропустить ЧМ-2022 из-за травмы было тяжело. Можете немного рассказать об этом моменте?
— Прямо перед турниром я получил травму, и это было очень больно, но также подстегнуло меня к желанию быть на чемпионате мира 2026 года. Особенно на родной земле, я чувствовал себя обязанным не только себе, но и своей семье и всем, кто поддерживал меня на этом пути. Я хотел быть одним из тех, кто поможет нашей стране выиграть свой первый чемпионат мира, поэтому в 2022 году, несмотря на боль, это подтолкнуло меня к 2026 году.

— Пережив эту травму, теперь, когда вы действительно собираетесь играть, насколько изменилась мотивация?
— Травма, полученная прямо перед чемпионатом мира 2022 года, думаю, помогла мне подготовиться к 2026 году. Тогда мне было 22 года. Возможно, я был немного наивен в некоторых вещах, таких как восстановление и тому подобное. Но с того самого момента я стараюсь попасть в состав сборной на чемпионат мира 2026 года и, опять же, помочь своей команде, куда бы мы ни отправились на этом чемпионате. Но сейчас это значит для меня ещё больше, потому что в прошлый раз я не попал на чемпионат. Так что впереди ещё много работы, мне ещё нужно попасть туда и сыграть матчи, но я знаю, что если я выложусь на полную, то смогу помочь команде, — приводит слова Ричардса официальный сайт ФИФА.

Материалы по теме
Данило высказался о составе сборной Бразилии перед ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android