«Это подтолкнуло меня к ЧМ-2026». Игрок сборной США Ричардс — о травме перед ЧМ в Катаре

Защитник сборной США Крис Ричардс высказался о предстоящем домашнем чемпионате мира 2026 года.

— Очевидно, что пропустить ЧМ-2022 из-за травмы было тяжело. Можете немного рассказать об этом моменте?

— Прямо перед турниром я получил травму, и это было очень больно, но также подстегнуло меня к желанию быть на чемпионате мира 2026 года. Особенно на родной земле, я чувствовал себя обязанным не только себе, но и своей семье и всем, кто поддерживал меня на этом пути. Я хотел быть одним из тех, кто поможет нашей стране выиграть свой первый чемпионат мира, поэтому в 2022 году, несмотря на боль, это подтолкнуло меня к 2026 году.

— Пережив эту травму, теперь, когда вы действительно собираетесь играть, насколько изменилась мотивация?

— Травма, полученная прямо перед чемпионатом мира 2022 года, думаю, помогла мне подготовиться к 2026 году. Тогда мне было 22 года. Возможно, я был немного наивен в некоторых вещах, таких как восстановление и тому подобное. Но с того самого момента я стараюсь попасть в состав сборной на чемпионат мира 2026 года и, опять же, помочь своей команде, куда бы мы ни отправились на этом чемпионате. Но сейчас это значит для меня ещё больше, потому что в прошлый раз я не попал на чемпионат. Так что впереди ещё много работы, мне ещё нужно попасть туда и сыграть матчи, но я знаю, что если я выложусь на полную, то смогу помочь команде, — приводит слова Ричардса официальный сайт ФИФА.